Previenen la propagación de Covid-19

Además de que como el riesgo de contagio esta en fase alta tendrán que utilizar cubre bocas, mantener distancia entre personas, no viajar más de dos personas en cada vehículo, no salir de sus hogares si no es necesario, entre otras medidas de prevención.

Las corporaciones estatales y municipales dijeron que los filtros urbanos de difusión de medidas sanitarias serán constantes y que se llevaran acabo en distintos puntos de la ciudad.

Toman medidas

1. Mantener una distancia de un metro y medio con relación a las demás personas.

2. No saludar de mano, beso y abrazo.

3. Al toser o estornudar y no contar con un pañuelo, cubrir la boca con la parte interior del codo (de etiqueta).

4. No tocar cara, ojos, nariz y boca con las manos.

5. Lavar las manos con frecuencia con agua y jabón o con gel antibacterial.

? 6. Quedarse en casa y si presentan dolor de cabeza, fiebre ligera 37.3° grados centígrados o más, rinorrea leve (escurrimiento nasal); llamar al número telefónico 834 3186 321.