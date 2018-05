Previenen en ISSSTE sobre ´golpe de calor´. La temperatura sigue en subiendo

Entre los síntomas de un golpe de calor, se encuentra que la persona puede tener mucha sed, se sienten cansados, desorientados, pueden llegar a tener calambres o debilidad en los músculos, sequedad en la piel o enrojecimiento, la lengua seca blanquecina o agrietada, dolor de cabeza, mareos nauseas . Manuel de la Cerda, director del ISSSTE de Río Bravo

, Tam.- En pleno mayo y la temperatura sigue en aumento, pues el termómetro ha llegado a un pico de 40 grados centígrados, esto puede llegar ocasionar golpes de calor principalmente a los niños, diabético, embarazadas y personas de la tercera edad.

Al respecto el doctor Manuel de la Cerda, director del ISSSTE de Río Bravo comentó:

"Entre los síntomas de un "golpe de calor," se encuentra que la persona puede tener mucha sed, se sienten cansados, desorientados, pueden llegar a tener calambres o debilidad en los músculos, sequedad en la piel o enrojecimiento, la lengua seca blanquecina o agrietada, dolor de cabeza, mareos nauseas y el golpe de calor grave es cuando empiezan con vómito, temperatura elevada, confusión o perdida del conocimiento y hasta problemas para respirar", explicó.

Asimismo recomendó:

"Los niños, las persona diabéticas, embarazadas y ancianos deben tener mucho cuidado, no se deben exponer al calor en las 12:00 horas a las 16:00 horas, deben permanecer en la sombra, y si tienen que salir, tomar agua, antes y después, usar sombrero, sombrilla o cachucha, evitar que el sol pegue en forma directa en el cuerpo, pero los niños muy pequeños, menores de 2 años y los ancianos no deben exponerse a esas horas ya que ellos no perciben los síntomas del "golpe de calor" de manera fácil, se dan cuenta cuando este puede estar avanzado y grave. Tomen agua, o suero oral, no se recomiendan bebidas azucaradas", recalcó.