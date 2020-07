Previenen Covid a ritmo de rap y pop

Los tradicionales mensajes de "Quédate en casa" que se reproducían en la plaza principal, han sido reemplazados por canciones de pop, reguetón, cumbia, salsa, rap y hasta corridos que suenan de forma constante.



Con letras modificadas para hacer conciencia en la población de lo importante que es usar cubrebocas, guardar sana distancia y priorizar el aislamiento en casa, se busca prevenir contagios del nuevo coronavirus Covid-19.

La música se reproduce en los módulos que instaló personal de protección civil, la pistas en orden aleatorio abarcan todos los géneros, por ejemplo los corridos, donde se escucha:

"Voy a contarles la historia de un nuevo virus, que trae asustado al mundo y que ha cambiado el destino, a todos nos ha encerrado, se llama el coronavirus".

TAMBIÉN EN POP

Mientras que, en las canciones de pop, el mensaje dice: "Sabes que no te contaron mal, te tienes que cuidar, quédate en casa, con tu familia, esto pronto pasará, tienes que prevenir el nuevo virus que entró al mundo y nos está matando".

De acuerdo al personal de este módulo, las canciones comenzaron a reproducirse hace un par de días, generando un mayor impacto entre los transeúntes en comparación a los mensajes de gobierno.

El sonido abarca la plaza principal e incluso algunas calles aledañas. "Quédate en casa, solo esta vez, no me hagas extrañarte, quiero volverte a ver, no te quiero perder", dicen las pistas se reguetón.

Y entrega de folletos...

- Los mensajes musicales se acompañan de la entrega de cubrebocas y entrega de folletos donde se explica cómo se contagia el Covid-19, así como las formas de prevenirlo.

- Hasta ayer, Reynosa continuaba ocupando el primer lugar en casos positivos, con casi 2 mil 500.