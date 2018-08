Previenen accidentes por beber y conducir

McAllen, Tx. -En preparación al fin de semana feriado del Día del Trabajo, el Departamento de Transporte de Texas promueve una campaña que insta a la planeación para prevenir las devastadoras consecuencias de beber y conducir.

La campaña "Plan While You Can" tiene como objetivo salvar vidas y reducir los accidentes relacionados con el alcohol, con especial énfasis durante las vacaciones y los períodos festivos cuando el consumo de alcohol es más frecuente.

Como resultado combinado de la campaña "Planifique mientras se puede" y los esfuerzos de muchos socios estatales y locales de la comunidad, incluida la policía, Texas experimentó una disminución del 23 por ciento en choques relacionados con el alcohol en el fin de semana del Día del Trabajo 2017 en comparación con el feriado de fin de semana del 2016.

Aún así, durante el fin de semana del Día del Trabajo del año pasado, se registraron 264 accidentes relacionados con el alcohol en las carreteras del estado, lo que resultó en 14 muertes y 19 lesiones graves.

"Es completamente irresponsable y absolutamente inexcusable beber y conducir", dice James Bass, Director Ejecutivo de TxDOT. "Encontrar un viaje sobrio es fácil, y puede evitar que te arresten o te lastimes o te maten a ti o a otros. Haz un esfuerzo para planear con anticipación un paseo sobrio este fin de semana del Día del Trabajo. Te lo debes a ti y a todos los demás en el la carretera".

Los conductores bajo la influencia del alcohol pueden enfrentar hasta 17 mil dólares en multas y honorarios, tiempo en la cárcel y la pérdida de su licencia de conducir.