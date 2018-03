Previene sobre fraudes en face

Río Bravo, Tam.- Algo que ya es muy común son las ventas por internet, lo que debemos cuidar es que el vendedor sea conocido, alguien de confianza, para que no caigas en un fraude, como le pasó a Luis Ignacio Baltazar residente de la colonia Benito Juárez, en el conocido grupo de Facebook Que está pasando en Río Bravo (Renovado)

Baltazar vio una oferta de internet ilimitado que le pareció buenísima, y no quiso dejar pasar la oportunidad, así que contactó al vendedor llamado Antonio Sánchez, quien le proporcionó un número de cuenta en donde debería depositar 200 pesos.

Al respecto Luis Ignacio cuenta:

“El vendedor me pidió la marca de mi celular y me preguntó la compañía a la que pertenecía mi número, entonces quedó en que me mandaría un código que yo debería ingresar en mi celular, esto para poder hacer “el trámite para poder darme el Internet ilimitado” una vez que le confirmé el depósito, me dijo que apagara mi celular por 5 minutos y que de inmediato al prenderlo, navegaría ilimitadamente por internet, y así lo hice, no pasó nada, me di cuenta de que el supuesto vendedor me había estafado, aprovechó el tiempo que apagué mi celular para bloquearme, y ya no pude reclamarle ni nada, hice muchos corajes, es por eso que cuento mi caso, para advertirle a la gente y puedan evitar este tipo de abusos”

Este es un ejemplo de que debemos desconfiar de perfiles creados dentro de las redes sociales, pues no son sitios seguros para comercialización y difícilmente podemos reclamar al infractor.