Prevén votar esta semana reforma educativa

Sin un acuerdo con la CNTE para evitar que bloqueen San Lázaro, diputados prevén dictaminar este lunes la reforma educativa a fin de que sea votada y eventualmente aprobada esta misma semana, informó el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

El legislador afirmó que este lunes a las 17:00 horas se reunirán las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación para analizar y, en su caso, votar el dictamen.

La idea, agregó, es que mañana, martes, éste se someta a primera lectura, y que sea votado el próximo jueves.

Delgado informó que continúan en diálogo con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que el fin de semana regresó a Oaxaca a consultar a sus bases.

"Esperamos que hoy pueda dictaminarse en comisiones; mañana tendría primera lectura y estamos en pláticas con la Coordinadora, con la Sección 22, estamos en un diálogo permanente, ellos van a regresar esta semana, a ver si podemos tener acuerdo con ellos", afirmó.

El diputado reconoció que no hay acuerdo con la CNTE para evitar que bloqueen la Cámara de Diputados e interrumpan los trabajos legislativos, como ocurrió la semana pasada.

No obstante, confió en que la reunión sostenida entre el magisterio y los diputados el jueves pasado, sirvió para aclarar muchas dudas.

"La propuesta con ellos es que no se bloquee la Cámara y que agotemos la mesa de diálogo, que estemos platicando y que estemos revisando los textos. Después de la reunión el jueves, que fue muy productiva, yo creo que se aclararon muchas dudas sobre la propuesta que está haciendo, tanto el Gobierno, como la Cámara de Diputados y las distintas fracciones parlamentarias", sostuvo.

El morenista mencionó que en la reunión del jueves pasado, la dirigencia magisterial no planteó la posibilidad de quedarse con el control de un porcentaje de las plazas.

"En la reunión que tuvimos el jueves no fue tema por parte de la dirigencia sindical el tema de las plazas, no es cierto que estén planteando ellos que se quieran quedar con un porcentaje de plazas, es otro tipo de discusión. Básicamente ellos quieren estar seguros que no hay ninguna violación a sus derechos laborales, y con razón", afirmó.

Respecto a las afirmaciones de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña, de que se cambiara el proyecto de dictamen con una visión apegada a las exigencias del magisterio, Delgado recomendó revisar muy bien el texto.

"Tienen que revisar muy bien el texto y no es gatopardismo, es un nuevo capítulo en la educación de nuestro País", insistió.