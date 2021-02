Prevén una parálisis con reforma eléctrica

Una parálisis en la inversión de proyectos privados traerán las reformas a la Ley de Industria Eléctrica, aprobadas el viernes en comisiones, previó Hernán Salinas, integrante de la Comisión de Energía.

El Diputado federal del PAN por Nuevo León señaló que a los inversionistas privados no les interesará generar proyectos si se dará prioridad a la CFE.

"Vemos venir una parálisis en las inversiones en nuevos proyectos de energías renovables y de energías limpias", anticipó.

"También en proyectos privados de generación de energía, porque si la ley ya te establece que primero vas a despachar a CFE, ¿cuál es el incentivo para invertir en generación de energía?, entonces si me voy a formar en la fila y no importa qué tan eficiente soy cuando produzco, por mandato de ley le vas a comprar a CFE, entonces, prácticamente el riesgo es muy alto.

"Me estás diciendo: 'voy a darle a CFE todo el negocio y si al final me falta tantita energía me voy con el privado'. Entonces, en ese ambiente ¿quién va a invertir? y para los que ya están instalados es una competencia desleal", cuestionó HernánSalinas.

El viernes, la Comisión de Energía aprobó el dictamen con las modificaciones.

Los cambios obtuvieron 22 votos a favor y 10 en contra, entre ellos el del legislador federal por Nuevo León.