Prevén trastornos con precipitaciones

Díaz Ordaz, Tam.- En términos generales, las precipitaciones pluviales que se han dejado sentir en los últimos días, fueron benéficas para el campo regional, sin embargo, para algunos maiceros que no alcanzaron a fertilizar y bordear sus tierras oportunamente, las precipitaciones les podría causar algunos trastornos.

Si el maíz sigue creciendo y los tractores no alcanzan a fertilizar y levantar bordos para dar fuerza y protección a los plantíos, eso sería un punto en contra del agricultor afectado, pues los sembradíos quedarían expuestos y correr el riesgo de ser fácilmente derribados por una ráfaga de vientos.

Cuando un plantío como el maíz no es debidamente bordeado, en su etapa adulta, con el peso de su fruto, es más vulnerable a los vientos y más aún cuando la tierra está húmeda, eso es precisamente el riesgo que podrían enfrentar los productores que no alcancen a levantar elevar en nivel de la tierra en el sembradío.

Al respecto, el Jefe del Distrito de Riego Número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo, informó que durante las pasadas lluvias hubo acumulaciones de hasta 3 pulgadas en algunas áreas, lo que casi equivale a un riego de auxilio.

En otras áreas, las acumulaciones fueron de dos pulgadas o un poco menos, pero las precipitaciones fueron generales, lo que orilló a que la Conagua, redujera las extracciones de la presa "Marte R. Gómez".

De 24 metros cúbicos que se estaban liberando de la citada presa para irrigar las parcelas, a raíz de las lluvias, el gasto disminuyó 6 metros cúbicos por segundo, es decir que actualmente se extraen 18 metros cúbicos por segundo, lo que además representará un ahorro del vital líquido.

Silva Escobedo, comentó que con esta humedad, los cultivos tendrán la vitalidad para desarrollarse de manera importante, y más aún cuando se aproximan los días soleados y cálidos, que es el clima propicio para el maíz en ésta etapa de desarrollo.

Los que no pudieron fertilizar y bordear sus maíces por que el clima no se los permitió, podrían tener complicaciones para efectuar esas labores si la humedad sigue impidiendo a los tractores realizar sus labores.

El fertilizante en determinado momento se podría aplicar a través del agua durante el riego, pero el levantamiento de bordos sería imposible, dejando más vulnerable a la planta.

Se necesitarían días soleados y que ya no lloviera, para ver la posibilidad de que los productores que no lo han hecho, alcancen a nutrir la tierra y elevar bordos, un proceso de suma importancia no sólo para alimentar la planta, sino también para protegerla de posibles disturbios naturales, como son las ráfagas de vientos,