Prevén reparar 141 unidades médicas

Ciudad de México.

Con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, la Secretaría de Salud (Ssa) planea atender 141 unidades médicas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 que no recibieron recursos del Fonden, aseguró Alejandro Vargas García, director general de Planeación y Desarrollo en Salud.

De esa cifra, la dependencia estima rehabilitar 102 clínicas y hospitales, ubicados en siete estados, en lo que resta del año.

En tanto que para 2020, detalló, arrancarían y terminarían la reconstrucción de 39 unidades médicas que requieren ser demolidas y sustituidas completamente o ser reubicadas porque se encuentran en terrenos inadecuados. En estos casos, los Gobiernos estatales donarán los terrenos.

El funcionario explicó que están por firmar los convenios con las entidades y estiman transferirles los recursos en la primera quincena de septiembre.

En entrevista, explicó que en lo que corresponde a los centros de salud que estarán listos antes de finalizar el 2019 se les hará una rehabilitación profunda: cambio de pisos y muros, de red eléctrica, del sistema hidro-sanitario e impermeabilizaciones.

"Es dejar la unidad prácticamente como nueva, pero no es obra nueva", sostuvo.

En esta primera etapa se llevará a cabo también la demolición de algunos edificios con daño estructural del Hospital Juárez y del Hospital General de México, y se alistarán los proyectos ejecutivos de esas obras, pero su construcción iniciaría el año que entra.

"Pongo el caso del Juárez. Hay daño estructural muy grave que va a obligar a la demolición de parte de los edificios; el de Investigación y Educación se va a demoler. Y hay una recomendación, por ejemplo, de que las fachadas perimetrales pesan demasiado, se van a cambiar, se van a demoler, porque estamos calculando el riesgo ante un nuevo sismo.

"Lo mismo sucede en el Hospital General de México, que hay que demoler un edificio que tiene daño estructural grave", describió.

El funcionario de la Ssa afirmó que decidieron dividir así el proceso de reconstrucción para cumplir con los tiempos y no arrastrar obras sin acabar.

Agregó que, incluso, de los 800 millones de pesos que para este fin se les asignó, ya devolvieron alrededor de 240 millones a la Secretaría de Hacienda, a fin de no subejercer recursos.

Esperarán entonces que en el próximo presupuesto de egresos les etiqueten el dinero que se utilizará en los hospitales que se sustituirán en 2020.

"Lo que no queremos es el subejercicio o que dejemos obras inconclusas. Por eso se definió esto, para (que no suceda) lo que ha venido pasando, que dejaron obras a la mitad y se pasan años y no se pueden concluir".

FALTO MANTENIMIENTO

En un primer diagnóstico, los estados reportaron en conjunto un total de 297 unidades médicas dañadas por los sismos de 2017.

Sin embargo, tras un recorrido realizado por la Secretaría de Salud (Ssa) a cada inmueble hospitalario, se detectó que 156 de estos tenían afectaciones por falta de mantenimiento y no por los temblores.

"Más bien resultó que tenían abandono histórico de falta de mantenimiento", sostuvo Vargas García.

Por ello, sólo 141 hospitales se incluyeron en el Programa Nacional de Reconstrucción.

Explicó que el resto, los 156, podrán recibir apoyo para mantenimiento a través del programa 013 Servicios Médicos, que cuenta con un apartado de rehabilitación de unidades.