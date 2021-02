Prevén que bancarización de migrantes genere mayor ingreso de dólares

Si bien hay una serie de propuestas legales que generarán incertidumbre este año, la respuesta para revertir la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), con la bancarización de los migrantes, podría generar un ingreso de más dólares, estimó Banco Base. "Con esto que ya quedó prácticamente muerta la reforma de Ley (Banxico), y podrían entrar capitales a México, sin embargo, lo que pudiera seguir generando incertidumbre es la reforma eléctrica", dijo la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller Pagaza.

En conferencia virtual para presentar el diagnóstico institucional con respecto al comportamiento de la economía al inicio de 2021 y la prospectiva económica, no especificó el monto que podría ingresar como producto de las medidas anunciadas el lunes pasado porque no hay un precedente. "Con esto se espera que se incremente la llegada de dólares a México y con esto una mayor probabilidad de que el tipo de cambio tenga una tendencia de baja", estimó. La especialista aplaudió la propuesta de las autoridades financieras para frenar dicha reforma; sin embargo, consideró que quedan dudas respecto al tipo de cambio que se pagará a las remesas en efectivo, porque se dice que será el mejor y no se sabe si será el interbancario o el tipo fix.