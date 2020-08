Prevén productores acuerdo sobre sorgo

Una pequeña comitiva de agricultores viajó a Ciudad de México para sostener una plática con Sánchez Cordero donde el tema principal fue la petición que se fijara un precio definitivo en el presente año del sorgo.

"No se negó, sabe de la problemática de aquí y fue un gran avance no nos dio fecha para la siguiente reunión pero esperemos que sea pronto para que se nos cumpla lo que estamos pidiendo de la manera más cordial porque no queremos nosotros causar destrozos o ser revoltosos ni dañar a tercera personas", comentó Pedro Olvera Torres, agricultor, que va estar a la espera de la respuesta final en el que se incluirá a Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público.