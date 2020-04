Prevén problemas con las utilidades

Matamoros, Tam.

Para algunos empresarios se presenta un nuevo problema económico en estos momentos. La llegada de mayo y con ello el pago de las utilidades en el caso en donde se generaron las mismas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rogelio García Treviño, señaló que estas corresponden al ejercicio del 2019, sin embargo recordó que ante los "paros locos" que se dieron, hubo serias afectaciones para algunos corporativos.

"No todos tuvieron perdidas, hubo quienes si tuvieron ganancias pese a los días que quedaron sin operar, ellos sí tendrán la manera de pagar utilidades, pero habrá quienes no, recordando que no por lo que esta pasando en estos momentos con la pandemia, sino es el resultado de lo que se vivió el año anterior", dijo.

Destacó que durante el 2019 se presentaron una serie de paros laborales, en donde empresas tuvieron hasta un mes o un poco más sin trabajar, algunas de ellas si lograron reponerse obteniendo utilidades, otras no.

Recordó que anteriormente cuando no se tenían utilidades, se solían dar algunas gratificaciones, pero en estos momentos será difícil, considerando que ya son varias semanas en que no se tienen ganancias y como consecuencia no se podrá ofrecer este beneficio por quienes no tuvieron ganancias.

Comentó que sin duda alguna es una preocupación más que tiene en estos momentos el empresario en general, considerando la situación económica por la que se esta pasando en estos momentos, aunado a la presentación de la declaración anual que se avecina.

"Obvio sabemos que las autoridades hacendarias ya están haciendo modificaciones para retrasar la presentación de dichas declaraciones, pero aún así habrá quienes no tuvieron ganancias y difícilmente podrán ofrecer alguna gratificación ante la situación económica que se esta viviendo", concluyó.