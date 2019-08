Prevén fracase nuevo modelo

"Yo la veo muy complicada, considero que va a ser un verdadero retroceso". Marco Antonio Elejarza Yáñez, asesor de la ANPF por la Secretaría de Educación Pública.

El nuevo sistema educativo que se implementará en este ciclo escolar será un fracaso y padres de familia esperan que como experimento solo dure un año y además exigen que se tenga un plan educativo que tenga continuidad y que no sea de cada sexenio como siempre pasa.

Marco Antonio Elejarza Yáñez, asesor de la Asociación Nacional de Padres de Familia por la Secretaría de Educación Pública, comentó que el sistema educativo que se va a implementar se puso en marcha desde la administración federal anterior, en el último año, pero se retrasó, por lo que ahora el Gobierno Federal lo tiene que aplicar porque ya se dejó reglamentado.

Explicó que es algo que ya se ha estado implementando en Europa desde hace años; un ejemplo Nueva Zelanda, donde han dado resultados, pero México tiene tres puntos que son primordiales: la capacitación a maestros no es acorde, existen desigualdades económicas entre las diferentes regiones y además no todos los Estados del país aplican el mismo sistema y evaluaciones, lo que deja en desventaja.

"En Europa la calidad de vida es muy diferente; en México no tenemos esa estabilidad y el problema es que ven primero el desarrollo económico y no el aspecto educativo, las famosas cuotas escolares, los que no pagan ponen un freno a los padres de desarrollo educativo, hay instituciones que lo ejercen de esa manera", dijo.

PERDERÁN CAPACIDAD

El asesor comentó que en todo se hace una evaluación para ver las capacidades, por lo que se va a orillar a que pierdan una parte esencial del desarrollo educativo en sus hijos y a la hora de evaluar no tendrán la capacidad.

"No solo se trata de llevar a los niños a los planteles, si se va a deslindar de las acciones con este tipo de programas, yo la veo muy complicada, considero que va a ser un verdadero retroceso; esto no es para México, hace mucho había un programa educativo de hace 50 años que iba bien encaminado, y en el momento que se pierde es la época de los tecnócratas que empiezan con Carlos Salinas de Gortari y en ese momento empiezan hacer cambios estructurales en el manejo de la SEP y se agrava más en el periodo de Felipe Calderón, ahí se pierde y Peña Nieto acaba con todo", expresó.

Incluso se trajo otro plan de España, que se quitó en aquel país y que se aplicó en México con Josefina Vázquez Mota, con el tema de sexualidad y que no estuvieron de acuerdo.

Recalcó que las escuelas privadas no van a tomar esa planeación de la SEP, ya que tienen un mecanismo definido.

"Van a experimentar con los niños, ojalá que sea nada más un lapso corto de experimento para el beneficio de nuestros hijos, así como se plantea y lo que hemos visto, en México se dejará la teórico para usar la práctica, no sabemos porqué el secretario Moctezuma lo avaló. Yo tenia la plena confianza de si seguir con esta acción y avalarla o cancelarla, pero por lo que veo la pasaron de noche y quiero pensar que no les quedó de otra, solo espero que sea un experimento de un año, pero será un año perdido para nuestros niñas y niños", recalcó.

Dijo que es necesario que el Gobierno Federal, haga un proyecto de continuidad en el desarrollo educativo del país.

"Va a llegar otra administración con ideas, cada seis años vemos cambios muy radicales y muy diferentes, no hay continuidad, a través de los años no ha existido continuidad cada quien ha querido imponer la educación que le da la gana y no es así, estamos en un limbo, sí hay capacidades y desarrollo pero muchas veces son a cuenta gotas", recalcó.

Además cuestionó que en realidad se vaya aplicar el no cobro de cuotas escolares, que la escuela sea gratuita como lo ha pregonado el gobierno federal.

NOTICIAS RELACIONADAS Sin notificaciones sobre el cambio

>Las normas generales para la evaluación de Educación Básica publicado por la SEP señalan que con el solo hecho de haber asistido a todas las clases podrán pasar de grado.

>Se elimina de manera definitiva la ley en la que se establecía que para aprobar el primer y segundo año de primaria se requería cumplir con al menos el 80 por ciento de asistencia y además aprobar lengua materna y matemáticas.

>Los alumnos que busquen pasar de un grado escolar a otro, solo deberán aprobar al menos seis asignaturas.

>Para tercero, cuarto y quinto grado, los estudiantes deben tener un mínimo de 80 por ciento de asistencia en el ciclo escolar, un promedio final mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular.

Puntos débiles

>La capacitación a maestros no es acorde.

>Existen desigualdades económicas entre las diferentes regiones.

>No todos los estados del país aplican el mismo sistema y evaluaciones