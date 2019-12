Prevén fiscalizar trabajo doméstico

CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que se regule el programa de incorporación de personas trabajadoras del hogar al organismo, en la actualidad en fase piloto, se podrá fiscalizar a los hogares y establecer sanciones a quienes incumplan, adelantó en entrevista Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Entre las acciones de vigilancia destaca crear un canal de orientación y quejas, en el que las personas trabajadoras del hogar podrán denunciar si su patrón no las afilia. "Y si esto no fuera suficiente, nosotros tenemos formas o mecanismos de hacer inspecciones de manera aleatoria", subrayó. Otra forma de identificar a los omisos será a través de la atención médica brindada en el IMSS.

Si la empleada sufre un accidente y el organismo cubre los servicios de salud o incapacidad y detecta que el patrón no la registró, lo hará responsable. "Se puede contabilizar todo el costo de las atenciones médicas, hay un catálogo de costos médicos, lo sumas y eso se convierte en un crédito fiscal y el IMSS puede cobrarlo de manera coercitiva. Es decir, no me lo pagan los patrones, te exijo el pago, te embargo cuentas, bienes, porque ya se estaría incumpliendo una obligación", detalló la funcionaria. Subrayó que, aunque el Seguro Social está facultado para fiscalizar, buscan exhortar a los patrones a que cumplan su obligación de manera voluntaria. "Mi primer paso va a ser una carta invitación. Te invito a que voluntariamente cumplas con tu obligación. Si no lo haces, ahora sí tengo forma de irte a decir: 'Tienes un trabajador omiso y, cualquier cosa que le pase, tú eres el responsable'", advirtió. López Castañeda dijo que explicarán a los empleadores los beneficios de cubrir las cuotas, así como las consecuencias negativas de evadirlas. "La atención de una persona que está hospitalizada dos meses por un accidente fuerte es muy costosa, de 2 o 3 millones de pesos, contra una cuota mensual de 900 pesos, pues creo que es mejor que pagues tu cuota a que te arriesgues a que haya un accidente o a que en una supervisión del IMSS se te sancione", indicó. Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que más de 11 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado como parte del programa piloto. Al detallar el avance del plan, consideró discriminatorio que los patrones omitan la obligación de registrar a las empleadas del hogar.

"En más de 20 años, 3 mil personas se afiliaron y en los 8 meses del piloto llevamos los 11 mil 947. No es la gloria, dado el universo tan grande de personas, pero es algo con lo que podemos trabajar", dijo Robledo en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.