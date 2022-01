Prevén fin de pandemia de Covid para marzo

De acuerdo con Murray, autor de "The end of the pandemic", que se publica hoy en la revista The Lancet, la onda Ómicron parece alcanzar su punto máximo en un lapso de tres a cinco semanas y después comienza el aumento exponencial de casos notificados.

Detalló que a partir del 17 de enero de 2022, las ondas Ómicron alcanzaron su punto máximo en 25 países en cinco regiones de la OMS y en 19 estados de EU.