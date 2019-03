Prevén Fibra para Tren Maya este año

La salida al mercado de una Fibra inmobiliaria o un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) para el Tren Maya se lanzaría a finales de este año, anticipó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La Fibra que analiza Fonatur es un fideicomiso en el que el Gobierno aportará los terrenos aledaños a las estaciones del Tren, alrededor del cual los inversionistas privados construirán inmuebles, al poseer certificados de tierra.

El Gobierno sólo construirá las estaciones y pondrá las condiciones para detonar inversiones.



Reunido con desarrolladores inmobiliarios, el directivo explicó que aún se analiza el instrumento que facilitaría la inversión inmobiliaria en las 15 estaciones que prevé el proyecto.



"Ahorita lo que nosotros necesitamos es echarlos a andar lo más rápido posible. Es una cuestión técnica, lo que sea más propicio tener un resultado lo antes posible, puede ser que un CKD sea un término intermedio o directamente la Fibra, eso no lo hemos definido todavía, estamos abiertos a analizar las alternativas, es un tema de especialistas y analistas", mencionó.



"A finales de año espero, a principios de año, porque es un proceso, estamos integrando todas las reservas (territoriales), nos va a llevar todos el año, seguramente".



Acotó que la reserva territorial que entraría en los fideicomisos aún está en análisis, pero podría ser hasta dos reservas por cada una de las 15 estaciones que tendría la ruta Maya.



"A finales de año (se emiten los instrumentos de inversión). Lo que es desarrollo a partir de las estaciones son las decisiones importantes", dijo.



A partir de las evaluaciones ténicas de los expertos, abundó, se decidirá qué conviene.



Jiménez Pons señaló que, aunque aún no arranca la construcción, el proyecto se analiza desde hace unos 2 años a través de estudios para recabar información.



"Por otro lado, desde julio, a partir de las elecciones, los cinco estados, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán han venido colaborando con estudios específicos, entonces todo se está integrando, la materia prima para planear qué primero, la ingeniería básica", detalló en el marco de su participación en el Real Estate Show 2019.



El modelo busca establecer que las empresas sean las responsables del desarrollo del proyecto, para evitar sobrecostos y fallas en la construcción, para lo que se requieren los estudios, abundó.



Rechaza análisis del IMCO



Del sobrecosto que el IMCO estimó que tendría el proyecto, el funcionario aseguró que el Tren Maya no es comparable con los casos planteados, pues no se trata de un tren de alta velocidad.



"IMCO da ejemplos de obras que están aquí como el Tren de Toluca. (El Tren Maya) Son puentes mucho más sencillos, cosas más ligeras", señaló.



"Estamos hablando de una vía, que no es de un tren rápido como ellos comparan, estamos hablando de un tren de mediana velocidad".



Señaló que la certeza de perfilar el proyecto por donde hay derechos de vía le da certeza al proyecto entre inversionistas.



Se prevé que las estaciones estén listas en 4 años, adelantó el funcionario.