Prevén fibra óptica en Tren Maya

Cd. de México.

El Gobierno federal buscará que en los proyectos del Tren Maya y el Tren Transístimco se desarrolle a la par fibra óptica para contribuir en la erradicación de la brecha digital, reveló Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La funcionaria federal dijo que trabajan a nivel interinstitucional para definir cómo podrían incluir la ampliación de fibra por los propios desarrolladores de los trenes, o bien tener derechos de vía para licitar y otros interesados implementen la infraestructura de telecomunicaciones.



"Todavía no está decidido pero seguramente la construcción de la fibra óptica, ya sea que lo quiera asumir el mismo Tren Maya o el Transístmico y poner la canalización o fibra óptica, o que se abra a licitación para que cualquiera lo pueda pedir.



"No han tomado la decisión final pero definitivamente lo que nosotros hemos aportado es que debe formar parte de la construcción. No serían recursos públicos", aseveró Jalife durante una reunión con miembros de Observatel.



La subsecretaria confirmó que ya han tenido reuniones con diversas instituciones; en el caso del Tren Transístimco, para

revisar qué sucederá con los ejidos que están alrededor y si hay necesidad de generar derechos de vía para fibra óptica.



También aseveró que no existen antecedentes de instalación de fibra óptica en vías generales de comunicación de ferrocarriles, por lo que buscarán construir el estándar para que se pueda desarrollar infraestructura en dichos caminos.



Además, Jalife explicó que trabajarán en la construcción de una ley general de despliegue de infraestructura y de su mantenimiento, por lo que abrirán un diálogo con gobiernos estatales y municipales para acordar beneficios para todos al facilitar el desarrollo de redes de telecomunicaciones.



Respecto a la Red Troncal, Salma Jalife dijo que planean ampliar la red de 25 mil kilómetros previstos en el proyecto original, aunque no específico un número exacto, a diferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en días pasados dijo que se licitarían 50 mil kilómetros.