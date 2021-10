Prevén endurecer penas por huachicol

Además, se crearán nuevos tipos penales, con 3 a 8 años de prisión, a quien no cuente con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos de ley, o contando con estos, los altere, inutilice o destruya.

La misma sanción se prevé para quien no cuente con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos o contando con estos, no los mantenga en operación en todo momento, los altere, inutilice o destruya. La iniciativa presidencial advierte que Pemex reporta un desvío promedio de 3 mil barriles diarios de hidrocarburos al mercado ilícito, por lo que el contrabando no es sólo un delito de cuello blanco, sino en el que participa el crimen organizado.

"El contrabando de hidrocarburos y petrolíferos afecta y daña gravemente a la economía nacional en su conjunto, principalmente, a toda la industria petrolera, no sólo a Petróleos Mexicanos", señala la iniciativa al justificar las reformas propuestas. Con la reforma que se prevé aprobar, el servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá mayores facultades para reclasificar la mercancía que siendo un combustible no haya pagado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), según la iniciativa.