Prevén endurecer medidas sanitarias

Ante esta situación Peraza Guerra manifestó que se tiene previsto cancelar conciertos o festivales que ya estaban programados para próximas fechas.

Dejó en claro que si la ciudadanía no toma conciencia se podrían tomar medidas más estrictas en el próximo decreto ya que se estarían cerrando nuevamente los negocios no indispensables y se pondría un nuevo horario y hasta una nueva capacidad de alojamiento para los demás comercios como los cines, restaurantes y diversos centros comerciales que cambiarían nuevamente su forma de trabajo dañando su economía.

"Hasta que salgamos a un nuevo semáforo y tener la seguridad de no contraer el virus, vamos a volver a lo que ya teníamos, mientras no, continuarán las restricciones y serán más drásticas si esto no se compone".