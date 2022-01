Prevén crisis tras muerte de sardina en Guerrero

"Esto no se va a recuperar, si contabilizamos la sardina que va saliendo y la que está a ocho millas en el mar adentro y la que está en la orilla es una inmensidad, un barco sardinero lo llenan y se va y el cardumen sigue, pero este se murió por completo", dice Jesús Campos, líder pesquero de la zona.

"Esto se irá a recuperar hasta dentro de diez años, de aquí a ese tiempo ¿quién nos va a ayudar con los gastos de la casa?".

Los trabajadores del mar ver con incertidumbre el futuro, dice Jesús Campos, dirigente de la Cooperativa La Boba, pues sus ingresos dependen de lo que logren pescar.

"Estamos en espera de algo que nos aliente, porque entrar al mar a gastar gasolina donde no va a haber sardina, donde no habrá carnada, está difícil, ahí están las fotos, no es mentira, estamos desesperados", añadió.

De acuerdo con el líder pesquero, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores González, debe intervenir, pues consideran imposible que aún no se percaten de la muerte masiva de sardinas.

Al respecto, la CFE informó mediante un comunicado que las instalaciones de la termoeléctrica, que opera desde hace 30 años, fueron dañadas por los peces.

"En la obra de toma de la Central Termoeléctrica Pdte. Plutarco Elías Calles, un cardumen de engraulidos (anchovetas) saturó los cárcamos de bombeo, afectando la operación de dos unidades de generación eléctrica", informó la empresa estatal.

La dependencia que dirige Manuel Bartlett aseguró que es la primera vez que se presenta una situación de ese tipo durante los 30 años que ha estado en operación la central.

Jesús Campos dijo que ante la inacción de las dependencias correspondientes, llevarán a cabo manifestaciones para externar su descontento.