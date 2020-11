Prevén crecimiento del mercado de medicamentos genéricos

El vencimiento de patentes de farmacéuticas se dará de una manera más clara, simple y transparente, lo que beneficiará al mercado de medicamentos genéricos y significará ahorros de 4 mil millones de pesos para la población. El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo; el director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano; el titular el de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se reunieron este viernes.

"El problema es que, en México, una vez que vencen las patentes, pasan años hasta que se produce un medicamento genérico. Pero esto cambió con la nueva Ley Federal de la Propiedad Industrial que contiene herramientas jurídicas para que cuando venza una patente sea más clara la transición al dominio público", dijo el director del IMPI.

Agregó que la industria farmacéutica de genéricos o "cualquier emprendedor que esté buscando obtener el registro sanitario de un medicamento que liberará patente y desea prepararse para que el día uno de que venza la patente pueda vender el producto", lo podrá hacer con las nuevas disposiciones.

Por su parte, Acevedo mencionó que el gasto anual de los hogares mexicanos en medicamentos se estima en 39 mil millones de pesos. Al desarrollarse más la industria de genéricos, se calcula que se podría beneficiar a la población con 4 mil millones de pesos. En prácticamente el 40% de los medicamentos que analizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no existe medicamento genérico a pesar de que la patente ya venció, por lo que ahora se sabrá con claridad cuáles son los medicamentos cuya patente vencerá en 10 años.

Novelo Baeza explicó que, ante, las empresas dueñas de patentes desarrollaban "estrategias para desalentar la producción de genéricos, al grado de llamarlos inferiores en seguridad, calidad y eficacia y eso no es cierto". Incluso dijo que México puede convertirse en un exportador de genéricos. "Queremos convertir a México en llamarle 'las Indias occidentales'. ¿Por qué no? ¿Por qué no competir a nivel internacional como mercado proveedor de medicamentos genéricos?", planteó.