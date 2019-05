Prevén continúe aguacate al alza

Matamoros, Tam.- El comerciante del mercado "Treviño Zapata", Rodrigo Pecina Buenrostro, dio a conocer que el costo del aguacate podría seguirse incrementando debido a la escasez que existe en el producto, en donde los precios ya han alcanzado los 95 pesos el kilogramo.

Aseguró que en esta época del año siempre se da un incremento en el aguacate, debido a que es una gruta de temporada y disminuye su producción hacia el interior del país, lo que provoca aumentos en estas fechas.

"Es un producto de temporadas que tiene sus altas y bajas de producción, y el precio tiende a subir bastante y más para la zona fronteriza, por lo que actualmente está en los 95 pesos el kilo, sobre todo el aguacate de buena calidad", dijo.

Destacó que si podría encontrarse aguacate más barato, sin embargo, este producto no precisamente seria de buena calidad, por lo que para los comerciantes del mercado es mejor ofrecer aguacate de buena calidad aunque el precio esté elevado.

Y manifestó que a pesar de que el precio del aguacate podría seguir incrementando conforme a la demanda que se tenga en esta temporada, los clientes siempre buscarán que sea de buena calidad a pesar de que llegue a costar entre los 100 pesos el kilo.

EL CLIENTE PAGA

El precio de los tradicionales tacos podría incrementarse si el precio del aguacate continúa al alza y es que un taco sin aguacate no es taco, señaló uno de los vendedores de reconocida taquerías en la colonia Buena Vista.

"No podemos vender tacos sin aguacate, a la mayoría de la gente les gusta hasta con doble aguacate, el problema ahorita es el precio tan alto y que a veces no encontramos el producto que es más económico y tenemos que adquirir del caro", añadió.

El comerciante en el ramo dijo que afortunadamente los demás productos que utilizan para las tacos como es el limón, queso, la tortilla y la carne, no han subido de precio y pueden emparejarse, pero no pueden seguir con el mismo costo si sigue subiendo el precio del aguacate, porque entonces no les estaría saliendo en la ganancia.

Actualmente el costo de los tacos oscila entre los 13 y 17 pesos, dependiendo el establecimiento y con que vaya acompañado, la mayoría de las taquerías los tienen en 15 pesos por taco.