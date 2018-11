Prevén consultar Tren Maya en diciembre o enero

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador informó que prevé realizar entre diciembre y enero una consulta popular a nivel nacional para definir si se debe llevar a cabo el proyecto del Tren Maya.

Indicó que la consulta seguirá el mismo esquema que la que se realizó para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, además de que tampoco será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Cuando podamos se va a llevar a cabo la consulta del Tren Maya, puede ser para diciembre y enero, igual, lo mismo a nivel nacional", mencionó.

"Es que los que no quieren la consulta los que no quieren la democracia con todo respeto piensan que somos incongruentes que sí vamos pedir consulta para unas cosas y para otras no. Que se vayan preparando psicológicamente porque siempre va a haber consulta".

El Presidente electo comentó que, aunque el proyecto del Tren será sometido a consulta, encuestas en su poder refieren que el 80 por ciento de la población está a favor de que se realice.

Asimismo, adelantó que habrá una reforma al Artículo 35 constitucional para quitar candados a las consultas populares y que puedan ser organizadas por el propio INE.

"Se va a reformar el Artículo 35 de la Constitución para tener muchas facilidades, que no haya candados y que cuando los ciudadanos lo pidan se pueda llevar a cabo la consulta", mencionó.

"En el caso de la reforma a la Artículo 35 va a ser el INE, pero como esta consulta se va hacer antes de la reforma al 35, pues la vamos a hacer de la misma manera".