Prevén baja importación

Aunque cada diciembre era una gran oportunidad de aumentar las importaciones de autos usados, en este 2020 ante restricciones por la pandemia y el confinamiento, se prevé una disminución.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, comentó que la situación estará igual de difícil para terminar este año, sobre todo porque las familias ahora no van a salir como antes.

"Lo vemos difícil porque no se han abierto las fronteras, posiblemente en este mes baje la importación, porque la gente no va a salir, normalmente en estas fechas se van de vacaciones, a Estados Unidos, a ver sus familiares pero este año no va haber ese trasiego de personas por las carreteras", dijo.

El dirigente de los comercializadores de autos usados, señaló que se importaban 60 unidades antes de la pandemia y ahora entre 25, además de que han cerrado empresas del rubro.

"Los que estamos estamos tratando se soportar esta situación, muchos compañeros cerraron", recalcó.

Los modelos que están entrando para importación nacional es de 2012-213 y fronterizos 2011 y 2016: hay restricciones y regulaciones que marcan que tipo de vehículos pueden importarse en cuestión de estado de la unidad.

Los empresarios en el ramo, esperan que puedan mejorar la situación, ya que el Covid-19 les ha golpeado fuerte, además de las restricciones y altos costos que desde siempre han pedido que se modifiquen, por lo que preven aun más bajo cerrar este 2020.