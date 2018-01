Prevén aire ártico el 16 de enero en Tamaulipas

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera de Tamaulipas para el martes 16 de enero, de acuerdo al pronóstico de Conagua y meteorólogos de Tamaulipas.

El radar detecta un potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 60 km/h y tolvaneras para el norte de Chihuahua y Coahuila.

Existe la probabilidad de nieve, aguanieve y/o hielo sobre las zonas montañosas de Nuevo León y Coahuila. Además se prevé lluvia helada en el Noroeste de Tamaulipas, entre el 16 y 17 de Enero.

La llegada de aire ártico ocasionaría un importante descenso térmico. Temperatura que oscilaría entre los 0º C la mínima y 4º C la máxima en la frontera; en el centro entre los 2º C mínima y máximas de 6º C; y en el sur entre los 5º C la mínima y 9º C la máxima.

Habrá lloviznas ocasionales y viento “Norte”.

Advertencia de meteorólogos:

• Nueva masa de aire frío importante llegará a Tamaulipas y Noreste de México entre 15-16.

• Lloviznas dispersas.

• ”Norte” arrachado.

• Notorio descenso térmico.

• Nevadas aisladas partes más altas de Coahuila y Nuevo León.

• Ambiente frío del 15 al 18 Enero.