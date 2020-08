Prevé titular de Hacienda la peor crisis desde 1932

Cd. de México

"Lo que estamos viviendo ahorita, y vamos a seguir viviendo por los próximos meses, es la crisis sanitaria y la crisis económica más seria del último siglo", indicó durante un encuentro el viernes con los diputados de Morena.

"Va a ser la crisis más fuerte desde 1932", explicó, de acuerdo con un audio de la plenaria, al que Grupo REFORMA tuvo acceso.

Agregó que, aunque 2021 será mejor, no dejará de ser un año difícil, porque ya se acabaron los "guardaditos", fundamentalmente en fideicomisos, que no estarán disponibles, y el Presupuesto estará en los niveles de dos años atrás. "Ya no va a haber guardaditos el año que entra, entonces, las condiciones económicas van a ser mejores, pero con menos espacio para poder tener amortiguadores", expuso. Herrera reconoció que el efecto económico por la epidemia de Covid 19 fue "brutal" y se espera que cierre el año con una caída del PIB en promedio del 7.4 por ciento.

Además, pidió comprensión en la discusión del Presupuesto de Egresos 2021. "Vamos a tener que enviarles un Presupuesto muy cuidadoso, muy prudente, muy responsable, y que va a requerir la comprensión y la solidaridad de muchos", dijo.