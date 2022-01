Prevé SEP nuevo plan a nivel medio y superior

Al respecto, Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de Educación Básica, calificó como demagógica esta acción y consideró indispensable realizar un diagnóstico previo para contar con información precisa sobre la situación de la educación en México y poder realizar los ajustes.

"Las reformas educativas no se pueden hacer por la vía democrática. Evidentemente eso sólo puede ser un ejercicio demagógico, como muchas otras cosas que ha hecho el actual Gobierno en materia educativa", comentó. "Poner en manos de las masas, de la multitud, del pueblo esto, es un acto de demagogia que puede terminar haciendo un daño tremendo a nuestra educación nacional", advirtió. Asimismo, subrayó que se requiere de destacados expertos en diversos ramos para reformar los planes y exhortó a que se destinen más recursos a la educación, al advertir que medidas como la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) han dejado al País sin datos, ni métricas del aprendizaje.

"Tenemos gente muy conocedora del tema de diseño curricular, pero te puedo asegurar que no están en la SEP, ¿tiene sentido volver a cambiar los planes de estudio? El Presidente (López Obrador) insiste en la retórica, el dicho gastado de que estos planes de estudio fueron hechos por intelectuales neoliberales. Es absurdo que cada Presidente, para cubrirse de gloria, quiera cambiar los planes de estudio. "La SEP no tiene recursos económicos, las finanzas de educación se fueron al campo de las becas, la SEP no tiene recursos para contratar expertos que se dediquen a hacer una renovación o actualización de planes de estudio", afirmó. En tanto, Karen Lizette Matías López, pedagoga e integrante de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, criticó que no se detalle el método para recabar las propuestas. "Una de las cosas que ha ocurrido en esta gestión es que ha habido mucha ambigüedad con respecto al plan de estudios.

Ese no es el proceso idóneo para plantear un plan de estudios. A estas alturas preocupa que no exista un plan oficial, se están implementando todos, varios y ninguno, y de los libros de texto ya ha habido varios ensayos", dijo. La experta pidió que el sistema educativo no se aborde con ensayos y rechazó que se pretendan hacer dos cambios al mismo tiempo, pues, indicó, primero se deben concretar los planes y programas de estudio y luego los libros de texto. "El diseño curricular y el diseño de materiales educativos no deberían encimarse, ¿cuánto tiempo les va a llevar articular todo esto?, recuperar todas las voces, llegar a un acuerdo nacional, por lo que queda del sexenio y del proyecto que han seguido, o que han dicho que han seguido, no creo que les dé tiempo", explicó.