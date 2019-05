Prevé Partido Verde buena participación

Yo veo un estado tranquilo y esperemos que se redoble la votación, que la gente entienda que hay que votar . Carlos de Jesús Paniagua Arias, presidente del Comité Municipal del Partido Verde en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- A menos de un mes de la jornada electoral el dirigente delEcologista de México en esta localidad, el capitán Carlos de Jesús Paniagua Arias, consideró que actualmente se cuenta con las condiciones paz y tranquilidad necesarias para que la ciudadanía acuda a emitir su voto, por lo cual consideró como innecesario algún reforzamiento de cuerpos de seguridad para ese día.

"Sólo lo que siempre se ha hecho, los recorridos que hace siempre la policía, las fuerzas militares, pero no creo que sea un factor limitante que vaya a inhibir a la gente, el estado se encuentra en paz, la gente está tranquila, los candidatos cada uno hace su lucha, y cada uno hace lo que puede, ya sea en redes sociales, caminando, con lo que se pueda".

El dirigente municipal rechazó que a estas alturas del proceso electoral algún candidato del partido ecologista haya sido víctima de algún hecho delictivo, o se haya visto amenazado de alguna forma que le impida realizar su labor proselitista, por lo que descartó que estos requieran alguna medida de protección como las candidatas de Movimiento Ciudadano en el Distrito 05, y del PRD en el Distrito 14, solicitaron ante el Ietam en días pasados, "yo veo un estado tranquilo y esperemos que se redoble la votación, que la gente entienda que hay que votar".

Por otro lado, el capitán Paniagua Arias descartó que en caso de que alguno de los candidatos del Partido Verde obtenga el triunfo el domingo dos de junio, estos renuncien a su partido tal y como sucedió en la actual legislatura con el diputado Humberto Rangel Vallejo, el cual se declaró como ´diputado sin partido´ a unos meses de haber protestado al cargo.

"Desgraciadamente nuestro error fue haber confiado en una persona que se decía Verde pero que no era Verde, ahora estamos bien meticulosos en ese sentido, y ya no queremos que sucedan casos como el de cierto personaje que no vale la pena mencionarlo", finalmente aseguró que los candidatos del Partido Verde Ecologista se encuentran bien identificados con las causas de ese instituto político por lo cual su propuesta legislativa se basará en políticas enfocadas en el cuidado del medio ambiente.