Prevé Monreal llegar a la final con Claudia Sheinbaum

"¿Le pesa que el Presidente le haya levantado la mano a Claudia Sheinbaum?", se le preguntó.

"No, me cae muy bien Claudia. Estaré en la boleta y tengo respeto por la Jefa de Gobierno. Seguramente estaremos juntos en la final y la voy a respetar siempre; nunca voy a hablar mal de ella, la necesitamos. Quiero ganar a la buena y, si no gano a la buena, a la buena...", respondió.

Antes de que iniciara la ceremonia de traspaso de Poderes, Monreal saludó y abrazó a Sheinbaum en presencia del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la ahora Gobernadora.

"¿Cómo estás? ¿No te tocó el accidente?", cuestionó Monreal.

"Sí, me tocó, pero fue leve... Yo me paré a comer unas quesadillas en Tres Marías", respondió Sheinbamum.

"Yo te busco. Dime tú, cuándo nos reunimos", completó el senador.

En entrevista, Monreal mencionó el "desgaste" que acarrean las encuestas.

"El método de la encuesta está desgastado y son convenientes métodos más democráticos dentro de Morena con elecciones internas, primarias, con consulta a las bases, elecciones abiertas en donde la ciudadanía opine", agregó.