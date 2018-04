Prevé México pronto resultado en TLC

El canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmó que no descartaba resultados en el corto plazo, mientras que el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, aseguró que "muy pronto" se podría cerrar el acuerdo.



"Estoy muy convencido y con mucha buena expectativa de que logremos llegar a un acuerdo en materia del Tratado de Libre Comercio muy, muy pronto", dijo Garza en Ciudad de México.



Videgaray afirmó que las conversaciones para modernizar el tratado comercial, vigente desde 1994, siguen "avanzando", pese a discrepancias esta semana entre el Presidente Enrique Peña Nieto, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Difícilmente habrá un anuncio en los próximos días (pero) no es descartable que pudiera haber un resultado pronto", dijo el canciller, aunque precisó que aún no hay fecha para la siguiente ronda de negociaciones.



"La negociación sigue (...) los tres países están empujando fuerte para que esto ocurra", agregó.



Por su parte, Garza dijo que el viernes se podría definir la fecha para comenzar los trabajos de la siguiente ronda, que podría empezar la próxima semana.



"Hasta ahora sí va a haber (siguiente ronda) y lo que están viendo es exactamente cuándo empieza y cómo. Pero habrá que esperar (...) Puede ser que empiece el lunes. Pero aún no lo sabemos", señaló Garza, sin ofrecer más detalles.



Mientras que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin indicó que su país está progresando en las conversaciones para renovar el TLC.



Sobre el caso de China, señaló que autoridades de su país incluido él están en comunicación regular con las autoridades chinas en momentos en que escala la disputa por los aranceles entre ambos países.



"Estamos dispuestos a negociar. Estamos regularmente en comunicación con ellos", dijo Mnuchin en una entrevista con la cadena CNBC. "Estoy en comunicación", añadió.



"Por un lado, estamos absolutamente dispuestos a negociar y a no entrar en guerras comerciales, pero por otro, el Presidente está perfectamente dispuesto a defender nuestros intereses", señaló.