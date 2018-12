Prevé López Obrador federalizar sistema de salud

Cd. de México.

"Estamos por llegar a un acuerdo para federalizar el sistema de salud. Tenemos muchos problemas, con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo", señaló en conferencia de prensa.



"No hay medicinas, no hay buena atención médica".



Por ello, dijo el Mandatario, están proponiendo la integración y comenzarán en algunos estados.



"Es un proceso que va a concluir con el compromiso de atención médica y medicamento gratuito en el País".



Sobre los servicios educativos, el Presidente consideró que podría resultar mejor si también se federalizan.



"No lo descartamos", sostuvo.



Comentó que en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problemas.



"Sencillamente ya no se transfieren los recursos a estados y los maneja la Federación. (Esto) ayuda porque en algunos casos los recursos para educación se utilizan para otras cosas. Si así se decide, vamos a la federalización", dijo.