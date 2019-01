Prevé ISSSTE despido de 3 mil empleados por austeridad

Cd. de México.- Alrededor de 3 mil trabajadores del ISSSTE, el 20 por ciento de los empleados de confianza en áreas administrativas, serán despedidos para cumplir con el plan de reestructura de la administración pública federal y de austeridad, informó su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda.

"Estimamos, más o menos, como unas 3 mil personas. Muchas de ellas ya no renovaron contrato porque estaban como temporales, de honorarios", dijo en un encuentro con medios.

El titular del ISSSTE señaló que en esta dependencia trabajan 104 mil personas, de las cuales 15 mil son de confianza.

Explicó que despedirán a trabajadores de confianza a nivel nacional, no sólo de la Ciudad de México, pues hallaron que eran ociosos, algunos que no iban a trabajar o no se justificaba la existencia de su plaza.

Ramírez Pineda subrayó que el personal de base seguirá manteniendo su trabajo, espacio y área.

"Estamos convencidos de que con este rediseño y reestructura que estamos haciendo en el ISSSTE vamos a poder dar los servicios que nos obliga la ley", expuso.

En tanto, Flavio Cienfuegos, director de Administración y Finanzas del ISSSTE, aseguró que encontraron duplicidades en muchas áreas, y esas plazas también serán parte de las que no se renueven.

Afirmó que los despidos se harán durante los próximos tres meses con base en la Ley y con respeto al personal.

"Son procesos críticos, dolorosos.

"Son seres humanos, pero estamos tratando de contener un poco la situación", apuntó.