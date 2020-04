Prevé IP pérdida de 200 mil empresas

Ciudad de México.

El sector industrial calculó que este año podrían perderse unas 200 mil empresas si no se aplican medidas que las ayuden a soportar la crisis económica.

En una videoconferencia con directivos de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, se determinó que esta situación podría ser la estocada final para la industria, que ya venía desacelerando su crecimiento.

En el informe de Concamin también se anticipó que podría haber una pérdida de entre 900 mil y un millón de empleos a nivel general.

"Lo que tenemos ahorita es lo que la propia autoridad ha planteado que 346 mil empleos que ya se perdieron en el IMSS hasta el 6 de abril. La preocupación es que si no se implementa un programa de reactivación económica es que estos 346 mil pudieran llegar a 900 mil aunque hay otros grupos financieros que llevan la cifra a más de 1.5 millones", subrayó José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de Concamin.

Añadió que podrían perderse 200 mil empresas este año.

José Cohen, vicepresidente de Concamin, subrayó que las empresas están al borde de la quiebra por la difícil situación económica.

"Claramente estamos ante una crisis sin precedente, y es por ello que se deben de tomar acciones en esa misma proporción: sin precedentes. Esto nunca había pasado, esto se está convirtiendo en una crisis financiera. Hoy se interrumpió la fuente de ingresos, no hay ventas, no hay cobranzas y por lo tanto las empresas no pueden seguir pagando, están al borde de la quiebra y el cierre", aseguró.

"Esto podría ser la estocada final a una industria ya de por sí desacelerada donde claramente se ha dejado de invertir", comentó.