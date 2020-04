Prevé EU la semana más trágica de su historia por Covid-19

Washington.

Autoridades en Estados Unidos advirtieron ayer que esta semana será "muy dura" por el coronavirus. Será, dijeron, "nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre".

En declaraciones al programa Fox News Sunday, el director de Salud Pública, Jerome Adams, señaló que esta "va a ser la semana más dura y triste en las vidas de la mayoría de los estadounidenses. Este será nuestro momento [similar al de] Pearl Harbor, al del 11-S, sólo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir en todo el país".

Aludió al ataque japonés de 1941 que derivó en la entrada de EU a la Segunda Guerra Mundial y a los atentados terroristas de 2001.

En el estado de Nueva York, la cifra de muertes alcanzó los 4 mil 159, detalló el gobernador Andrew Cuomo. Es la primera vez que el conteo diario cae, luego de que el sábado se registrara la cifra récord de 630 en 24 horas. El pico en Nueva York podría alcanzarse la próxima semana, indicó Cuomo, aunque no está claro si tras el punto de inexión habrá un descenso rápido de los contagios o la curva de infecciones será una meseta persistente. En ese estado se han reportado ya 122 mil 31 infectados conrmados. Cuomo dijo que su objetivo es trasladar a los pacientes de los hospitales ya sobrecargados a otros con más capacidad y equipo. Gran parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa y las autoridades han aseverado que hay indicios de que se acata las instrucciones sobre distanciamiento social. Pero las acciones no llegan por igual a todos los estados, por lo que los gobernadores pidieron a la Casa Blanca una estrategia nacional contra la propagación del virus.

"El 90% de los estadounidenses están haciendo su parte, aun en los estados en que no se les ordenó quedarse en casa. Si un estado no puede hacerlo por 30 días, pues que nos den una semana, que nos den lo que puedan, para que nuestro sistema de salud no quede abrumado estos siete días", explicó Adams.

Ataúdes de cartón

La alcaldía de Guayaquil, Ecuador, comenzó a repartir ayer ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias, a raíz de la emergencia por el Covid-19. "Me han llegado 30 de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar", dijo Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas.

En tanto, Costa Rica informó ayer que estudian acciones internacionales ante la inacción de Nicaragua frente a la pandemia. Daniel Ortega es el único presidente centroamericano que no ha ordenado medidas de aislamiento social.