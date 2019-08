Prevé EU detener migrantes por tiempo indefinido

Washington DC, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos anunciará su intención de mantener a familias migrantes detenidas el periodo que dure su proceso, sin límite en el tiempo en el que pueden ser detenidas, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por la cadena NBC.



La nueva regla de la Administración Trump desafiaría un fallo de una corte federal de 2015 conocido como el "Acuerdo Flores", el cual limita a 20 días el tiempo que una familia migrante puede ser detenida por las autoridades.



De acuerdo con las fuentes, se espera que la regla salga a la luz el próximo viernes y entre en vigencia en 60 días.



El "Acuerdo Flores" contempla que las retenciones de niños migrantes por más de 20 días deben ser autorizadas por las autoridades de cada estado, aunque hasta la fecha ninguna entidad ha autorizado extender el periodo en un centro familiar.



Los funcionarios del DHS citados por NBC señalaron que la nueva medida plantea declarar que los centros de detención de la Oficina de Aduanas y Servicios de Inmigración (ICE) no cumplen con el acuerdo por no tener licencia estatal.



Asimismo, las fuentes revelaron que los centros familiares podrían estar sujetos a auditorías de rutina de terceros, cuyos resultados se harán públicos.



Actualmente, los migrantes detenidos tardan 60 días en promedio para atender sus casos, pero con la nueva regla no habría límite sobre el tiempo que las familias puedan permanecer detenidas.