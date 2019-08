Prevé AMLO asistir a Congreso de Morena

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría asistir al Congreso Nacional de Morena, programado para el 20 de noviembre, en el que se renovará la dirigencia del partido, aunque no esté "activo" como militante.

"A lo mejor antes de que se elija a los dirigentes puedo enviar una carta, si el Congreso es el fin de semana a lo mejor asisto, pero yo ya no puedo, no debería estar hablando de esto aquí (...) no estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia", señaló en conferencia matutina.

Respecto al contenido de la carta que analiza enviar al Congreso morenista, el Mandatario federal indicó que abordará asuntos como mantener principios e ideales y no buscar el "poder por el poder".

"A lo mejor envío una carta cuando sea el Congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos que, desde luego, tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha, no abandonar la lucha por la justicia, por la democracia, la soberanía, por los valores", consideró López Obrador.