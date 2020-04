Pretendía venir a México

"Me encanta escuchar la música de colegas y amigos, me inspira, me acompaña, me motiva. ¿Sabes? Escuché lo que hizo Dua Lipa (en ´Future Nostalgia´) y me pareció espectacular, un disco fabuloso". Melanie C, cantante.

Ciudad de México.

E n su calendario, Melanie C tenía programado venir a México hace unos días, pero debido a los acontecimientos sanitarios recientes, lo postergó para finales de año.

"Iba a estar en México para promocionar mi nueva canción, ´Who I Am´. Íbamos a ir en marzo, pero por lo sucedido con la pandemia tuvimos que cambiarlo.

SIN FECHA EXACTA

"Estamos analizando cómo progresará todo esto y deseamos de corazón que todo mejore, por eso creo que sí vamos en octubre, noviembre, no sé la fecha exacta, pero debe ser a finales de año", relató la Spice Girl en videoconferencia desde su casa, en Londres.

Y aprovechó para decir que, de alguna manera, recuerda el impactante cariño que sus fans nacionales le han mostrado a lo largo de 25 años de trayectoria.

"Siempre ha sido abrumador y alentador ver el cariño que me tienen, y los recuerdo de muchas maneras. Por ejemplo, el domingo celebramos la Pascua y en vez del cordero o las cremas que acostumbramos, hice menú mexicano: arroz, tacos, pollo, salsa. soy muy feliz con su comida mexicana", detalló la estrella, también conocida como "Sporty Spice".

EN AISLAMIENTO

De 46 años, novia de su manager, Joe Marshall, y madre de Scarlett Starr, de 11 años, Mel C externó sus impresiones acerca de cómo vive el aislamiento impuesto en Inglaterra y lo que significa para ella no tener que salir de casa.

"He tenido la fortuna de estar en mi casa con mi hija y la hemos pasado bien, ella tiene sus ideas y nos entendemos bien, aunque le doy su espacio. Estoy muy al pendiente de mi mamá, que vive a una hora de aquí y sólo nos podemos conectar por Skype.

"Creo que estamos viviendo momentos en los que tenemos que replantearnos nuestras prioridades y, sobre todo, valorar lo que tenemos. Aprecio cada minuto de vida y estoy haciendo todo lo posible por mantenerme saludable en cuerpo, alma y espíritu", platicó la cantante, modelo y empresaria.

ESTRENA SENCILLO

La compañera de Mel B, Geri, Victoria y Emma en la alineación original de Spice Girls dijo que "Who I Am", el sencillo que acaba de estrenar, es una reflexión personal de lo que ha vivido en dos décadas de carrera como solista y de lo significativo que es para ella la música.

"Sin música no vivimos, sin música el mundo sería estático, y hoy en día siento que la música ha resaltado su poder y nos ha acompañado en tiempos difíciles. Esta canción muestra una onda muy ochentera, muy al estilo de lo que ha hecho Mark Ronson últimamente".

Melanie C se conectará hoy a través de su canal de YouTube para contestar preguntas que sus fans le han hecho en las redes sociales.