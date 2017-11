Pretenden mejorar al Hospital General

Cd. Victoria, Tam.

El próximo año será presentado un proyecto para la transformación del Hospital General ‘Dr. Norberto Treviño Zapata’ de Ciudad Victoria en un Hospital de Especialidades de tercer nivel, indicó el director de ese nosocomio, Xicoténcatl González Uresti, sin embargo señaló que el proyecto podría ser de mediano a largo plazo debido a que esto requeriría una inversión importante.

“El gobernador nos ha pedido que evolucionemos al hospital, que lo hagamos de mayor especialidad, pensamos en presentar el proyecto de evolucionar a un hospital de la Secretaría de Salud de Tamaulipas a tercer nivel que sería el Hospital General a Hospital de Especialidades”, actualmente el Hospital General cuenta con 31 especialidades y subespecialidades y presta sus servicios a una población de 448 mil 242 habitantes de la zona centro del estado.

“Estamos suficientes pero sin embargo es un hospital muy consolidado en especialidad, en procesos, y en resolutivo que creemos que la población busca estar con nosotros, tenemos gente que tiene Seguro Social, que tiene ISSSTE, otros hospitales y que va con nosotros”, destacó González Uresti.

El proyecto incluiría la construcción de por lo menos dos pisos más en el actual edificio que servirían para consultorios y área administrativa de las distintas especialidades, asimismo se buscaría incrementar el personal en áreas como Enfermería y de Especialidades ya que actualmente se cuenta con un proporción de 7 a 3 a favor del área administrativa y paramédica.

“Lo ideal es que sea al revés, sin embargo no se ha abierto la bolsa de trabajo, no hemos contratado nueva gente pero sí hemos rediseñado funciones”, Xicoténcatl González aclaró que el personal con que se cuenta actualmente es suficiente para prestar el servicio a la población, “no hemos contratado gente pero creo que tenemos que hacer un diagnóstico de necesidad, aunque así está la proporción creo que no nos sobra gente administrativa”.