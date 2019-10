Pretenden subir la recaudación

"Hasta el momento no estamos incrementando ningún impuesto, nuestra Ley de Ingresos queda igual, hay modificaciones, pero no son recaudatorias, son de regulación". Frida Patricia Escobar Ortiz, primer síndico del Cabildo victorense

Cd. Victoria, Tam.- No obstante que el 84 por ciento del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Victoria para este año se conformó con participaciones federales, y estatales, la Ley de Ingresos del próximo año no habrá de contemplar nuevos impuestos o incrementos a los ya existentes, sin embargo sí se tomarán medidas para incrementar la recaudación propia.

"Estamos trabajando en cuanto a la Ley de Ingresos, va a quedar igual, la cuota no va a aumentar del impuesto Predial porque se busca beneficiar a la economía de los ciudadanos y estamos trabajando en un proyecto de actualización, pero todavía no puedo dar más detalles", recalcó la primera síndico Frida Patricia Escobar Ortiz.

Fue hasta antes que concluyera el pasado mes de septiembre cuando los 43 ayuntamientos contaban para actualizar sus tablas catastrales ante el Congreso local.

La también presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público del Cabildo local señaló que el objetivo el próximo año será abatir el rezago histórico en recaudación del impuesto Predial, dijo.

Cabe señalar que 2018 cerró con una recaudación de 60 millones de pesos con el 47.23 por ciento de efectividad en el cobro del impuesto; es decir, 84 mil de los 159 mil 200 contribuyentes registrados ante Catastro presentan un adeudo histórico de más de diez años.

El alcalde Xicoténcatl González Uresti ha señalado que el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recortes a las participaciones para los municipios, lo que obligaría a estos a incrementar sus ingresos propios vía impuestos.

LES DAN MÁS. A mayor ingreso propio aumentan participaciones

"Tenemos la meta de recaudar más que el año pasado para que no nos afecten en nuestras participaciones, si aumentamos los ingresos propios aumentan las participaciones que nos dan", dijo.

"Hasta el momento no estamos incrementando ningún impuesto, nuestra Ley de Ingresos prácticamente queda igual, hay algunas modificaciones, pero no son recaudatorias, solamente son de regulación", reiteró la síndico Escobar Ortiz, "lo que buscamos son estrategias para poder incentivar a las personas que se pongan al corriente pero no estamos aumentando ningún impuesto".

Dependencia 84% de ingresos municipales provienen de la Federación y aún así no subirán gravámenes locales