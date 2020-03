Pretenden parar actividad en red

Como parte de las actividades que los colectivos feministas realizarán el lunes 9 en el paro "Un día sin mujeres" se agrega que la comunidad no debe acceder a ninguna red social, plataforma de videos ni sitio donde se genere interacción, para que así sea eficaz la falta de mujeres.

Por lo que se han colocado en diversas escuelas de Reynosa carteles con la siguiente leyenda: "Internet es uno de los negocios más lucrativos del mundo, anuncia tu hashtag favorito la noche del 8 de marzo a las 11 pm, junto con #Nosotrasparamos #9M para que no generes ni un clic ese día".

Agregan que el paro en redes es una propuesta para todas, incluyendo aquellas que por falta de autorización laboral o escolar no podrán faltar.

La intención es que durante el 9 de marzo las mujeres no realicen ninguna actividad y que tampoco salgan a las calles.

Siguen los mensajes..

Los mensajes de apoyo a la comunidad femenina se enfocan en el empoderamiento por lo que siguen apareciendo notas adheribles en los pasillos, baños, puertas y ventanas en secundarias, universidades y preparatorias.

Entre las frases se lee: "Calladita no te ves más bonita", "Nos hicieron rivales pero decidimos ser aliadas", "Tus errores no te definen", "Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio", "A veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya".