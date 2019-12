Pretenden disminuir vejaciones

"Después de que se casan, es común escuchar: me salió golpeador mi esposo y no es que se haya hecho de un momento a otro, ya era así pero no lo detectaron a tiempo". María Luisa Tavares.

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) busca disminuir los índices de abuso, golpes, maltrato, amenazas e incluso daño físico hacia las mujeres de esta localidad a través de la impartición de pláticas, programas, conferencias y diversas acciones.

La titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), María Luisa Tavares refirió que de manera permanente trabajan en escuelas, centros de trabajo y con la comunidad en general con el fin de que las féminas conozcan sus derechos y las instancias que las pueden ayudar y orientar en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia.

La entrevistada señaló que estas acciones se redoblan con conferencias y talleres en escuelas en donde les muestran el "violentómetro", instrumento a través del cual les informan sobre las acciones, actitudes y hechos que no deben permitir ni tolerar bajo ninguna circunstancia.

María Luisa Tavares señaló que se busca que las féminas desde el noviazgo detecten a tiempo si su pareja o novio es agresivo y así saber elegir el tipo de relación de pareja que quieren tener.

"Después de que se casan, es común escuchar: me salió golpeador mi esposo y no es que se haya hecho de un momento a otro, ya era así pero no lo detectaron a tiempo", dijo.

Explicó que personal del IMM brinda orientación sobre las actitudes que representan los diferentes tipos de violencia.

Añadió que entre los indicativos de violencia destaca el que la pareja quiera tener el control de las amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, celular y Facebook de su novia (o).

Precisó que actualmente los jóvenes ven como una forma común de relacionarse el que su pareja los empuje, pellizque, arañe, jalonee, les propinen golpes como patadas, cachetadas e incluso que los lleguen a encerrar o aislar.

La funcionaria municipal señaló que el objetivo de impartir conferencias de este tipo en las escuelas y centros de trabajo es para crear conciencia sobre actitudes que en un futuro desencadenarán en hechos violentos que incluso podrían terminar con la muerte de su pareja.

Destacó que la falta de cariño y amor en el núcleo familiar propicia carencias emocionales que los jóvenes posteriormente confunden y los llevan a terminar en relaciones violentas y agresivas.