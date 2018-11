Pretenden darle un ´rostro´ a migrantes

Matamoros, Tam.- Empresarios de Tamaulipas, integrantes de las Cámaras de Comercio, propusieron dar trato de refugiados temporales y establecer campos para los migrantes que huyen de Centroamérica, comentó el abogado Christian Eduardo Pérez Cosío, secretario técnico de esta Federación empresarial estatal.

Explicó que un problema que enfrentan las comunidades en donde estos migrantes se instalan masivamente es que no existe registro gráfico, dactilar, familiar o de antecedentes médicos y familiares, por lo que en caso de que estos cometieran algún delito serían "fantasmas" a los que la justicia no tendría manera de perseguir por lo que al instalar campos de refugiados, no solo se les daría una atención integral a su salud si no que además se permitirá hacer un registro básico que permita identificar a estas personas dándoles rastreabilidad en caso de que estos cometan o sean víctimas de algún delito.

Recordó el caso de los más de 70 migrantes desaparecidos en San Fernando y encontrados en fosas de este Municipio, muchos de estos nunca podrán ser identificados ante la falta de antecedentes de rastreabilidad al haber entrado de manera ilegal y sin registro a México.

Destacó que el proponer establecerlos en campos de refugiados no quiere bajo ninguna circunstancia el decir que se les dará un trato denigrante o fuera de la Ley por el contrario debe buscarse que se garanticen sus derechos humanos universales, mantenerlos ordenados, organizados y permitirá darles una atención a su salud más ordenada e integral.

Señaló que no debe perderse de vista que estas personas huyen de su país buscando refugio en otros países como México o Estados Unidos por lo que encuadran en el carácter internacional de "Refugiados" por lo que de agravarse el problema a niveles que las autoridades locales no puedan atender el Gobierno Mexicano debe ir pensando en pedir ayuda a organismo Internacionales como la ONU y sus fuerzas de paz.