Pretenden aterrizar 150 mdp en obras

"Vamos a trabajar proyectos productivos, lo que es infraestructura, tenemos jefes supremos en todos los municipios de lo que es Tamaulipas, igual vamos a trabajar con todos los presidentes municipales, les vamos a bajar recursos, yo como gobernadora y ellos como jefes supremos no van a tocar dinero, todo el dinero se va a aterrizar en el municipio", dijo Celina Martínez Flores, gobernadora del Consejo Nacional Legítimo en Tamaulipas.

Asimismo, apuntó que el objetivo es fortalecer la infraestructura pública y los servicios de localidades con población indígena ya sea nativa o proveniente de entidades del sur del país como Veracruz, Chiapas, u Oaxaca.

"Nuestro consejo va empezando, tenemos años tocando puertas, falleció nuestro gobernador y se quedó su hermano – Gildardo Galindo Rayo –, ahorita estamos empezando con él, ya están trabajando en Morelos y estamos constituidos en toda la República Mexicana", señaló Martínez Flores, "aquí en Tamaulipas se supone que nosotros no íbamos a entrar, el Consejo no iba a participar en Tamaulipas porque se dice que no hay pueblos indígenas, pero sí los hay".

Así como con los 43 ayuntamientos, el Consejo Nacional Legítimo pretende colaborar con el Gobierno de la República para atraer inversiones de organismos internacionales, " – estos recursos – se van a aterrizar más o menos en noviembre que es a lo que venimos a hablar con el presidente municipal, él tiene que mandar los oficios y posteriormente le van a hablar a él a México, para que vaya y firme el acuerdo, todo va a estar supervisado por Hacienda".