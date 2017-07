Pretende Corte de Texas confiscar jet a un ligado a Moreira

San Antonio, Estados Unidos (13 julio 2017).- El Gobierno de Estados Unidos busca confiscar un Lear Jet, modelo 2000, con registro en México, al empresario Luis Rayet Díaz, acusado de soborno y lavado de dinero extraído del erario de Coahuila.





Rayet es propietario de Rajet Aeroservicios, empresa creada en el año 2000, especializada en la renta de aviones y helicópteros.La compañía tuvo un despegue económico en el sexenio de Humbertoen Coahuila, donde fue favorecida con decenas de contratos.La firma tiene su centro de operaciones en el Aeropuerto del Norte, de Escobedo, Nuevo León y en el Aeropuerto Plan de Guadalupe, de Ramos Arizpe.De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito Oeste en San Antonio, la aeronave fue adquirida con recursos robados al Estado de Coahuila."Es una propiedad involucrada en una transacción o un intento de transacción usando dinero obtenido a través de ofensas extranjeras de extorsión, delitos extranjeros que involucran apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos o en beneficio de un funcionario público, delitos extranjeros que impliquen soborno de un funcionario público y fraude telefónico", señalaron en los alegatos los fiscales en una audiencia judicial realizada ayer.En junio pasado, al empresario le fue notificada la intención del Gobierno estadounidense de confiscar el jet, e incluso los fiscales pidieron al Juez que Rayet renunciara al reclamo de la aeronave.Rayet es un piloto poblano de 64 años que llegó a Saltillo a mediados de los años 70 para trabajar en Aerolíneas del Norte, pero pocos años después fundó su empresa de taxis aéreos Rajet, ubicada en el Aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, que luego extendió operaciones al Aeropuerto del Norte, de Monterrey.En el sexenio de Felipe Calderón, Rajet Aeroservicios, rentó su flota de 10 aviones a la Procuraduría General de la República, aunque sólo por cuatro meses.Fuentes sostienen que su empresa tuvo un gran despegue durante el Gobierno de Humberto, donde pasó de tener tres aeronaves a al menos 15.La empresa fue considerada una de las favoritas del ex Gobernador.Una solicitud de información de EL NORTE al Gobierno de Humbertosobre vuelos contratados y pagados a Rajet fue retrasada hasta que la administración del Gobernador Rubénargumentó gran carga de trabajo para no responder, y finalmente argumentó no tener la información en su poder.A Rayet se le relaciona con el empresario tamaulipeco radicado en, Luis Carlos Castillo Cervantes "El Rey de los Dragones", detenido en noviembre del 2016 acusado de lavado de dinero y libre bajo fianza desde enero de este año.De acuerdo con los fiscales, Rayet proporcionó el dinero con el que Castillo Cervantes adquirió una casa en San Antonio que puso a nombre de Herminia Martínez de la Fuente, suegra de HumbertoEl inmueble fue rematado después de que Martínez llegó a un acuerdo con los fiscales para no reclamarlo.Castillo pidió a Rayet 600 mil dólares en 2009, para comprar la casa en la subdivisión de Greystone Country Estates.En sus declaraciones ante la Corte, Castillo señaló que obtuvo contratos para pavimentar calles en Coahuila, tras pagar sobornos al ex Gobernador interino de ese Estado, Jorge Torres López y al ex Tesorero, Javier Villarreal Hernández.Ambos se encuentran libres bajo fianza.