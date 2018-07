Pretende regresarse, pese a malos tratos

Tras siete años de haber vivido de manera ilegal en Estados Unidos, Ángela Quintana Gómez, de 52 años de edad, fue deportada junto a sus dos hijos y su esposo.

Ángela, quien logró cruzar de manera ilegal a Estados Unidos en el año 2011, trabajaba limpiando baños y haciendo la limpieza en el estadio de béisbol ubicado en Mississippi.

Entre lágrimas cuenta que un día, por la noche, llegaron elementos de migración y entraron de manera brusca a su casa y la detuvieron junto a sus familiares.

Recuerda que ella se encontraba en ropa interior y que los elementos federales no le permitieron tomar sus pertenencias ni vestirse, por el contrario asegura que la golpearon en el estómago y la espalda.

Detalla que después de ser esposada logró tomar una playera y un short de su esposo, ropa con la que posteriormente se vistió.

Menciona que ella fue enviada a un centro de detención exclusivo para mujeres en Mississippi y su esposo y sus dos hijos, de 14 y 19 años, fueron deportados directamente a la Ciudad de México.

Señaló que luego de cinco meses de permanecer detenida fue liberada y deportada a territorio nacional a través de esta ciudad fronteriza en donde analiza la posibilidad de regresar a su ciudad natal en el estado de Chiapas o de intentar nuevamente el llamado sueño americano.

Asegura que su detención se debió a que alguien los denunció ante las autoridades migratorias, pues dijo que más de siete años de vivir y trabajar de manera ilegal en Estados Unidos nunca fueron molestados.

Lamenta la forma en que fue detenida y que el fruto de muchos años de trabajo lo perdió en un instante.

"Teníamos tres carros viejitos, pero eran nuestros, ropa, muebles y mis alhajas es lo que más me duele, no se vale que nos hayan sacado así como si fuéramos gusanos o cucarachas" dijo.

Agregó que "No tienen compasión de nadie, hay mujeres detenidas y que dejaron a sus hijos solos en Estados Unidos, he visto llorar a muchas mujeres que no les dieron tiempo de despedirse de sus niños, al presidente de Estados Unidos no le importan estás mujeres ni sus hijos".

La entrevistada refiere que "En la cárcel me sentía como una paloma enjaulada, ahí aprendí a leer y escribir y en esos cinco meses de detención leí cinco Biblias".

Quintana Gómez señala que a pesar de las situaciones vividas aún contempla la posibilidad de regresar de manera ilegal a Estados Unidos pues asegura que en su estado natal, Chiapas no hay trabajo.

"No se que voy hacer, el gobierno de Estados Unidos no es Dios, el tiene la última palabra, por eso lo estoy pensando" dijo luego de manifestar su deseo de recuperar sus pertenencias abandonadas en Mississippi.