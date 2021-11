Pretende Infonavit erradicar 'ciudades dormitorio'

En las reglas aprobadas, agregó el directivo, se establece que las viviendas deben contar con opciones como escuelas primarias, secundarias, centros de salud, acceso a vías primarias de comunicación y opciones de movilidad, en un radio de 2.5 kilómetros alrededor del desarrollo.

"Esto último es relevante porque se liga por primera vez desde el Infonavit el desarrollo de la vivienda con la movilidad. "Además, esto garantizará que el trabajador tendrá su crédito para la adquisición de vivienda o un terreno que se apegue a los criterios de ubicación, entorno o movilidad, con diversos satisfactores alrededor", comentó Martínez en entrevista. Las nuevas reglas, las cuales se realizaron de manera conjunta con el sector empresarial, sindical y el Gobierno, se irán ajustando a los planes de inversión de todos aquellos que pretendan emplear un crédito del Infonavit. Además, éstas contemplan que los derechohabientes tengan una mayor relación de espacio y tiempo, es decir, que puedan llegar a su vivienda 20 minutos en bicicleta, 30 caminando y 45 en transporte público, incluso de sus centros laborales. Los retos Para el director del Infonavit uno de los principales retos es que los constructores de vivienda puedan innovar y ofrecer modelos en donde se pueda tener una mezcla de vivienda de alta plusvalía, media y económica. "El egoísmo de muchos constructores de vivienda es uno de los grandes retos. No son creativos e innovadores.

"Algunos piensan que ya no les dará la rentabilidad, pero el verdadero empresario arriesga su capital y está dispuesto a perder. Un mal empresario se vuelve traficante de influencias y quiere que le den todo", apuntó. Enfatizó que no es el caso de todos los constructores y que no se puede generalizar, pero si es uno de los principales obstáculos a vencer en el futuro. Comentó que en medida que los desarrolladores que construyen vivienda busquen innovación, van a encontrar una mezcla de ventas que permita satisfacer las necesidades de vivienda que tengan ganancias justas razonables. "Quizá haya quien no pueda convertirse a un nuevo modelo innovador, pero en la medida que se convine el factor de innovación y no tengamos competencia en materia crediticia no se verán afectado los precios de las viviendas que cumplan con estas características", puntualizó.