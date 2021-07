Pretende De Luisa que la femenil no pague sanción

La FMF desea que la Selección Mexicana femenil no pague alguno de los dos partidos a puerta cerrada con los que la FIFA sancionó al organismo mexicano por el grito homófobo de los aficionados.

"Ya nos llegó la resolución extendida (de las multas) de la cual van a emanar una serie de preguntas que va a hacer la Federación pensando en que podamos tener una resolución final de la FIFA hacia finales de agosto, hasta ahí no podremos saber si afecta o no los partidos, estamos esperando que nada más nos vaya a afectar a los partidos de la Selección varonil, ojalá y sea nada más este efecto en el partido de septiembre, pero no podemos decir nada hasta que tengamos la confirmación definitiva de las sanciones.

"Esperemos que tanto en los partidos de septiembre como de octubre, de Selección femenil mayor, no se vean afectados", dijo De Luisa en videoconferencia.

Hace unas semanas, la FMF solicitó una aclaración para saber si el castigo atañe exclusivamente a la Selección Mexicana mayor o si este también incluía otras categorías, como la femenil que tiene también Fecha FIFA en septiembre.

La FIFA respondió a CANCHA que la sanción es la FMF y por eso es independiente de la categoría. Debe ser pagada en los dos próximos partidos oficiales a disputarse por algún representativo de la Federación.

Lo que se debe definir ahora es si el veto puede ser mixto y si el partido de la femenil (en la ventana FIFA que comienza el 8 de septiembre) entra en ese concepto de "partido oficial".

"Obviamente las autoridades de FIFA están avisadas y notificadas de la preocupación que tenemos por nuestros calendarios y del posible efecto en el futbol femenil y lo cual les hicimos saber, sin tener ninguna injerencia en la decisión, que sería un golpe muy difícil de sortear, un golpe complicado, el sancionar a nuestra Selección femenil por lo que pasó en una competencia Preolímpica organizada por la Concacaf con nuestra Selección varonil.

"Me parece que sí en las pláticas que hemos tenido se logró esta sensibilización, no tenemos injerencia en las acciones, pero el tema de sensibilizar sí ha sido importante, no nada más en la afectación de la Selección femenil mayor, sino que en México sí hemos estado aplicando el protocolo y que desde el día uno en el cambio del Código Disciplinario de la FIFA nos sentamos con gente de la FIFA y Concacaf para diseñar ese protocolo desde los pasos uno, dos y tres", comentó.

Insistió en que ojalá se puedan ver una menor cantidad de partidos sancionados y que sean nada más en la Selección varonil.