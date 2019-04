Pretende AMLO control de SCJN

Ciudad de México

Senadores de oposición advirtieron que la iniciativa que Morena pretende impulsar para crear, en la Suprema Corte, una Sala Anticorrupción, con cinco ministros más, busca en realidad apoderarse del máximo tribunal.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, inscribió el jueves en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que pretende asignar cinco Ministros para sumar 16 y estos sería designados a partir de ternas propuestas por el Ejecutivo.

"Esta iniciativa es muy riesgosa y representa la amenaza mayor del Gobierno por controlar a la Corte, pero ahora lo hacen de una manera muy perversa, envolviéndolo en la bandera anticorrupción", alertó el panista Damián Zepeda.

"No se necesita una nueva Sala. Esto nada más es un pretexto para dominar, vía ampliar el número de Ministros, a la Corte porque si tienes cinco nuevos Ministros más los dos que ya nombró, ya sólo está a uno de tener la mayoría con el voto de calidad del Presidente".

Para el panista, la iniciativa significa un "golpe de Estado" a la división de Poderes.

"Y si tomas como referencia que en 2021 habrá un cambio de Ministro, se acabó, Andrés Manuel se hace del control absoluto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto sería muy delicado, porque se acabó la división de Poderes. Sería terrible, es digno de un dictador que quiere dominar absolutamente todo el País. Lo veo como un golpe de Estado a la división de poderes en el País, sería someter completamente al Poder Judicial", advirtió.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, estimó que "a todas luces lo que hay detrás de esa propuesta es la de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia":

"Detrás de todo esto lo que hay es la intención de cambiar la correlación de fuerzas al interior de la Corte", dijo.

Morena, señaló Castañeda, "sabe perfectamente que si ampliamos el número de integrantes de la Corte ellos tendrían muchas o más condiciones para poder nombrar una Corte a modo y eso sería un despropósito".

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza aseguró que no tendía indicio alguno que lo llevara a pensar que Morena y el Ejecutivo pretendieran impulsar una política de Estado anticorrupción.

"Lo que tendrían que explicarnos a detalle es que habría el sentido profundo de la necesidad, pero lo que estoy viendo es una intención de controlar todo y no de construir acuerdos", opinó.

"Entiendo perfectamente la importancia de luchar contra la corrupción, pero tienen que explicarnos y darnos certezas de que no es el intento de controlar la Corte, aunque hay elementos fundados de que es un intento de controlar la Corte".

Por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que la intención de ampliar el número de Ministros es más oneroso para la Nación, además de algo absolutamente innecesario.

"La intención de juzgar la corrupción no puede justificar ni el dispendio ni el afán de controlar el máximo órgano de justicia de justicia", apuntó.

"No creo que en estos momentos sea necesario, en primer lugar, y en segundo, va a ser un poco difícil justificar que el afán es combatir la corrupción y no realmente aumentar el control sobre la Corte y sus decisiones, y al aumentar el poder sobre la Corte aumentar el poder sobre todas las decisiones del Poder Judicial".

Miguel Ángel Mancera, jefe de la bancada del PRD, advirtió que la Corte debe ser un Poder y contrapeso de lo que pueda ser cualquier desviación en el ejercicio del Poder.

"Es muy sano que sea la Corte el órgano que pueda corregir cualquier desviación tanto del Legislativo como del Ejecutivo. Lo que deberíamos buscar todos es fortalecer a la Corte y no buscar mecanismos para propiciar su debilitamiento y de la función misma del Poder Judicial", indicó.

Va Monreal ahora contra el Consejo de la Judicatura

>El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó que la próxima semana presentará una iniciativa para sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

> "El Poder Judicial Federal tiene que sufrir una sacudida. Yo lo he dicho y he insistido: no puede seguir como está y por eso es que se tiene que innovar en las formas y las prácticas", dijo en rueda de prensa.

> "Les anuncio que voy a presentar una iniciativa más en materia constitucional que sustituye al Consejo de la Judicatura, que se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso".

> A juicio de Monreal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha funcionado y ni siquiera se ha concretado.

> "El SNA no funcionó: es una iniciativa con mucha burocracia, hubo una gran expectativa (pero) lo cierto es que no funcionó, no ha funcionado. Desde la transformación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no ha funcionado", sostuvo.

> Impulsor de la iniciativa orientada a crear, en el seno de la Suprema Corte, una Sala especializada en materia anticorrupción, el zacatecano aseguró que el documento es de su entera autoría.