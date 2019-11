'Presupuesto 2020 no debe arriesgar la democracia'

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los integrantes de la Cámara de Diputados para que las decisiones presupuestales del ejercicio 2020 no pongan en riesgo los avances del sistema electoral mexicano.

Al hablar en nombre de las y los consejeros electorales del Instituto y de los 32 Organismos Públicos Electorales (OPLEs) del país, confió en que los legisladores, las fracciones parlamentarias y las dirigencias de los partidos apostarán para continuar el fortalecimiento de un sistema democrático, incluyente y plural con autoridades electorales autónomas e imparciales.

"Pero el andamiaje de la democracia que hemos construido en más de tres décadas también se puede desmontar si se imponen visiones cortoplacistas, interesadas, unilaterales y mezquinas", destacó hoy en el marco de la celebración de un convenio con los OPLEs de Coahuila e Hidalgo.

Resaltó que corresponde a las y los diputados de la actual legislatura avanzar en la consolidación de la democracia y refrendar la lucha que hicieron por varias generaciones actores sociales y políticos, de partidos, academia y sociedad.

"Por la vía presupuestal tenemos que cuidar, uno, que no se despilfarren recursos públicos, pero que no se lesione eso que hoy es un beneficio, un bien de la sociedad en su conjunto. Hoy, a diferencia de lo que ocurrió hace apenas 30 años, las elecciones ya no son un problema, no las volvamos uno más de los graves que aquejan a la sociedad en nuestros días", manifestó.

Consideró que la democracia es dinámica y se puede andar en dos direcciones: la consolidación o la regresión. Dijo que la última puede volver a ocurrir si se impone la lógica del "desmontaje" y del debilitamiento institucional, pues destacó que si algo caracteriza a la democracia "es que un triunfo en las urnas no es absoluto y de una vez y para siempre".

"Confío que lo que ocurrirá en las próximas horas, en los próximos días en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados será un eslabón más de una historia de consolidación democrática y no el inicio de esa vía de regreso que creo nadie quiere ni desea en nuestro país", puntualizó.