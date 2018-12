Presupuesto 2019 será realista: Hacienda

Ciudad de México

Alejada del optimismo y con marcada prudencia se espera la carátula de los supuestos del marco macroeconómico del Paquete Económico 2019 que presentará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión.

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2019 se prevé que la economía crecerá arriba de 2%, con inflación de 3.5%, un precio del petróleo de entre 55 y 58 dólares por barril, y un tipo de cambio de 20.50 pesos por dólar.

Además, se ratificará el compromiso de un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). El marco macroeconómico estará en línea con las expectativas de los analistas, por lo que serán realistas, de acuerdo con la SHCP.

Analistas opinan que el marco macroeconómico de 2019 será la prueba de ácido del nuevo equipo hacendario, a cargo de Carlos Urzúa, pues hay riesgo de que estos supuestos los modifique el Congreso.

En tanto, legisladores del PRI y PAN coinciden en que se esperan criterios económicos con variables que aseguren la estabilidad económica. Para el análisis, diputados se apoyarán del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El paquete económico 2019, que incluyen los CGPE, será entregado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados el sábado 15 de diciembre por Urzúa, el primer secretario de Hacienda en la historia en ser ratificado por diputados para ser el responsable de las finanzas.

Consenso. Para las expectativas económicas, el consenso de analistas encuestados por el Banco de México (Banxico) estima un crecimiento de 1.9% para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso hay quienes anticipan que será todavía menor, como Barclays, que le da 1.8%.

El jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo, explica a EL UNIVERSAL que no es mucha la diferencia entre el pronóstico esperado por la SHCP, el consenso de analistas y el de la institución que representa, pero es realista.

Para la inflación, señala que en los CGPE, se irán en línea con lo que espera Banxico, y para el tipo de cambio es "bastante razonable" el nivel de 20.50 pesos por dólar que ha mencionado el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Sin embargo, apunta que existe el riesgo de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos actúe y se presione más el peso ante al dólar.

Del superávit primario de 1%, considera que es un buen objetivo, pero ambicioso, en un mundo en donde hay poca tolerancia a los déficits primarios en las finanzas públicas.

Falta ver que el nivel de gasto sea creíble, advierte, así como también que el nivel de ahorros no se vaya a subestimar.

Oposición. La prueba de ácido, alerta, será en el Congreso y no precisamente de parte de los partidos de oposición; pues los diputados y senadores de Morena han demostrado que pueden irse por la libre.

"No veo una alineación total del partido en el poder con el gobierno de López Obrador, yo diría que también tienen intereses particulares; ya hemos visto a Ricardo Monreal empujando estas medidas para modificar las comisiones bancarias. A mí no me sorprendería que también algunos diputados y senadores quieran sugerir algunas ampliaciones de gasto", advierte.

Se deben tener suficientes argumentaciones y elementos para que los supuestos no se desvíen, y subraya que es una responsabilidad compartida entre el equipo hacendario y el Congreso, pues tendrán que trabajar a toda velocidad porque el paquete con Criterios Económicos, ingresos y gasto se tiene que aprobar en 15 días.

Pocas modificaciones. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, considera que no hay mucho que modificar porque sólo se tienen que actualizar las variables que se presentaron en los pre-criterios de abril pasado.

La presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Patricia Terrazas, indica que esperan que el precio del petróleo esté referenciado al mercado internacional, y para ello solicitarán al CEFP revisar todas las variables.

Las coordenadas.

Para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri, será importante que se ratifique el equilibrio macroeconómico para evitar que no se gaste más de lo que se tenga y se logre que el endeudamiento del país siga una trayectoria descendente.

"Creo que esas son las coordenadas en las que todos debemos estar de acuerdo, ahora vamos a ver cómo se plasma", establece.